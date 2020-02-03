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Пассажирские поезда между Россией и КНДР отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Пассажирские поезда между Россией и КНДР отменили из-за коронавируса

09:25 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в масках
Пассажиры в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в масках. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР приостановлено на фоне вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.
"Пассажирское сообщение приостановлено с сегодняшнего дня", - сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток временно приостановили в рамках мер властей Северной Кореи по предотвращению распространения коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Девушка спит в салоне самолета
03:01Туризм
Названы места в самолете, где ниже риск заразиться коронавирусом
300021
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