Пассажирские поезда между Россией и КНДР отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР приостановлено на фоне вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.
"Пассажирское сообщение приостановлено с сегодняшнего дня", - сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток временно приостановили в рамках мер властей Северной Кореи по предотвращению распространения коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.