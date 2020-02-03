В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США

Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

"Я могу с уверенностью заявить, что сотрудничество между двумя странами находится на пике своего развития. Отношения развиваются устойчиво и предсказуемо. Наши дальнейшие усилия будут направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства", – сказал Камилов по итогам встречи в МИД. Его цитирует интернет-издание kun.uz.

Глава МИД Узбекистана отметил, что стороны продолжат работать над тем, чтобы снять "раздражительные моменты" в двусторонних отношениях. "Мы договорились и признаем, что, несмотря на достигнутый прогресс, есть вопросы, по которым мы будем продолжать работать", – добавил Камилов.

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Он также отметил, что в Узбекистане хотели бы видеть Центральную Азию "регионом стабильного развития, процветания и сотрудничества". "Мы не очень хотели бы ощущать на себе нежелательные политические последствия в связи с каким-то соперничеством в нашем регионе между крупными державами", – добавил Камилов.

Он подчеркнул, что международная политика Узбекистана "опирается на выстраивании добрососедских отношений в регионе". "Мы никогда не будем предпринимать действия в ущерб Узбекистана", – указал Камилов.

По данным МИД, делегацию госдепа США в понедельник примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.