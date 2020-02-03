В Новой Зеландии почти 400 человек заблокированы из-за затопления

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти 400 человек, включая туристов, оказались заблокированными в районе фьорда Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии из-за вызванного приливом и сильными дождями затопления, местные власти объявили ЧП, сообщает телеканал TVNZ.
"Чрезвычайное положение объявлено в регионе Саутленд в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной затоплением в Милфорд-Саунд", - говорится в сообщении национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
A state of emergency for the Fiordland Community Board area has been declared in Southland in response to the flooding emergency in Milford Sound.— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) February 3, 2020
Latest updates are available from Emergency Management Southland at https://t.co/rfLI5Q6QCf and on Facebook https://t.co/h4kwUzo6qR
По данным службы гражданской обороны, 382 человека будут вынуждены провести ночь в районе Милфорд-Саунд. Как отмечается, никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.
Как сообщают местные СМИ, в результате затопления была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет вывезти только по воздуху или морем.
9 декабря 2019, 12:47База данных зон затоплений появится в России в 2021 году