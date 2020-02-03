В Новой Зеландии почти 400 человек заблокированы из-за затопления

По данным службы гражданской обороны, 382 человека будут вынуждены провести ночь в районе Милфорд-Саунд. Как отмечается, никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.

Как сообщают местные СМИ, в результате затопления была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет вывезти только по воздуху или морем.