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2020-02-03T09:15+0300
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В Новой Зеландии почти 400 человек заблокированы из-за затопления
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РИА Новости

В Новой Зеландии почти 400 человек заблокированы из-за затопления

09:15 03.02.2020
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© Stephen WitherdenПолицейская машина
Полицейская машина
© Stephen Witherden
Полицейская машина. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Почти 400 человек, включая туристов, оказались заблокированными в районе фьорда Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии из-за вызванного приливом и сильными дождями затопления, местные власти объявили ЧП, сообщает телеканал TVNZ.
"Чрезвычайное положение объявлено в регионе Саутленд в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной затоплением в Милфорд-Саунд", - говорится в сообщении национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
По данным службы гражданской обороны, 382 человека будут вынуждены провести ночь в районе Милфорд-Саунд. Как отмечается, никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.
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Как сообщают местные СМИ, в результате затопления была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет вывезти только по воздуху или морем.
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