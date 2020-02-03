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Южная Корея может временно запретить своим гражданам туризм в Китай
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РИА Новости

Южная Корея может временно запретить своим гражданам туризм в Китай

09:12 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в масках
Пассажиры в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в масках. Архивное фото
СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Южная Корея рассмотрит введение запрета на туристические поездки своих граждан в Китай, где распространяется коронавирус, сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.
"Учитывая скорость распространения вируса в Китае, нахождение там или путешествие туда несет в себе опасность, поэтому в зависимости от конкретного региона уровень опасности для поездок может быть поднят с рекомендации воздержаться от поездки до рекомендации эвакуироваться. Также будет рассмотрен вариант объявить запрет на поездки в Китай с целью туризма, в связи с этим количество авиа- и морских рейсов в Китай может уменьшиться", - говорится в заявлении министерства.
Изначально во вторник вечером министерство сообщило, что запрет для туристов будет принят, однако позже исправило формулировку. Представитель министерства на брифинге в среду пояснил, что это лишь варианты развития событий, которые рассматриваются в правительстве.
Южная Корея уже усилила меры профилактики для всех самолетов, прилетающих из Китая, по прилету их сразу же дезинфицируют.
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Также министерство образования заявило, что рассматривает вариант отложить начало занятий в новом семестре, учитывая количество китайских студентов, которые должны вернуться с каникул в Южную Корею. Для тех, кто не сможет въехать в Южную Корею из-за ограничений на въезд, будет организованы онлайн лекции.
По последним данным в Южной Корее подтвердили уже 15 случаев заражения коронавирусом. Проверку проходят еще около 70 человек, на учете находятся 678 человек, которые вступали в контакт с зараженными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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