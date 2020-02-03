Южная Корея может временно запретить своим гражданам туризм в Китай

СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Южная Корея рассмотрит введение запрета на туристические поездки своих граждан в Китай, где распространяется коронавирус , сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.

"Учитывая скорость распространения вируса в Китае, нахождение там или путешествие туда несет в себе опасность, поэтому в зависимости от конкретного региона уровень опасности для поездок может быть поднят с рекомендации воздержаться от поездки до рекомендации эвакуироваться. Также будет рассмотрен вариант объявить запрет на поездки в Китай с целью туризма, в связи с этим количество авиа- и морских рейсов в Китай может уменьшиться", - говорится в заявлении министерства.

Изначально во вторник вечером министерство сообщило, что запрет для туристов будет принят, однако позже исправило формулировку. Представитель министерства на брифинге в среду пояснил, что это лишь варианты развития событий, которые рассматриваются в правительстве.

Южная Корея уже усилила меры профилактики для всех самолетов, прилетающих из Китая, по прилету их сразу же дезинфицируют.

Также министерство образования заявило, что рассматривает вариант отложить начало занятий в новом семестре, учитывая количество китайских студентов, которые должны вернуться с каникул в Южную Корею. Для тех, кто не сможет въехать в Южную Корею из-за ограничений на въезд, будет организованы онлайн лекции.

По последним данным в Южной Корее подтвердили уже 15 случаев заражения коронавирусом. Проверку проходят еще около 70 человек, на учете находятся 678 человек, которые вступали в контакт с зараженными.