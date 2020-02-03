Источник сообщил о визите главы департамента МИД Британии в Москву

ЛОНДОН, 3 фев – РИА Новости, Мария Табак. Глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл 4-5 февраля посетит Глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл 4-5 февраля посетит Москву , чтобы обсудить с российскими коллегами вопросы, связанные с договором об Антарктике, сообщил РИА Новости источник в британском правительстве.

Деятельность стран в Антарктиде в настоящее время регулируется заключенным 1 декабря 1959 года договором об Антарктике. Документ разрешает использовать Антарктиду только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор вступил в силу после подписания его 12 государствами, в том числе СССР и Великобританией. Позднее к договору присоединились еще десятки стран.

"Джейн намерена обсудить варианты решения проблем, связанных с системой договора об Антарктике, в том числе проблему изменения климата и то, как она влияет на Антарктику. Спустя 60 лет после подписания договора будет правильным, если страны-участники обсудят, как мы можем улучшить договор, чтобы он помогал решать проблемы будущего", - сообщил собеседник агентства.

Он особо подчеркнул, что Рамбл отправляется в Москву "без предубеждений", и что визит приурочен к 200-летию открытия Антарктиды - "общей истории Великобритании и России".

"Британская сторона с нетерпением ждет возможности обсудить с российскими коллегами, как добиться того, чтобы Антарктика осталась территорией мира и науки и в течение следующих 60 лет", - сказал источник.

Сама Рамбл, обсуждая с РИА Новости договор об Антарктике, отметила его важность.

"В 1959 году был подписан договор об Антарктике, сохранивший континент как территорию мира и науки, и этот договор остается одним из самых успешных и долговечных международных соглашений. Тем не менее, тем, кто интересуется этим потрясающим континентом, еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить сохранность экологической системы Антарктики", - сказала глава полярного департамента Форин-офиса.