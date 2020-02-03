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2020-02-03T09:10+0300
https://ria.ru/20200203/1564177985.html
Источник сообщил о визите главы департамента МИД Британии в Москву
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РИА Новости

Источник сообщил о визите главы департамента МИД Британии в Москву

09:10 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид Москвы. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 фев – РИА Новости, Мария Табак. Глава полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл 4-5 февраля посетит Москву, чтобы обсудить с российскими коллегами вопросы, связанные с договором об Антарктике, сообщил РИА Новости источник в британском правительстве.
Деятельность стран в Антарктиде в настоящее время регулируется заключенным 1 декабря 1959 года договором об Антарктике. Документ разрешает использовать Антарктиду только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор вступил в силу после подписания его 12 государствами, в том числе СССР и Великобританией. Позднее к договору присоединились еще десятки стран.
"Джейн намерена обсудить варианты решения проблем, связанных с системой договора об Антарктике, в том числе проблему изменения климата и то, как она влияет на Антарктику. Спустя 60 лет после подписания договора будет правильным, если страны-участники обсудят, как мы можем улучшить договор, чтобы он помогал решать проблемы будущего", - сообщил собеседник агентства.
Он особо подчеркнул, что Рамбл отправляется в Москву "без предубеждений", и что визит приурочен к 200-летию открытия Антарктиды - "общей истории Великобритании и России".
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"Британская сторона с нетерпением ждет возможности обсудить с российскими коллегами, как добиться того, чтобы Антарктика осталась территорией мира и науки и в течение следующих 60 лет", - сказал источник.
Сама Рамбл, обсуждая с РИА Новости договор об Антарктике, отметила его важность.
"В 1959 году был подписан договор об Антарктике, сохранивший континент как территорию мира и науки, и этот договор остается одним из самых успешных и долговечных международных соглашений. Тем не менее, тем, кто интересуется этим потрясающим континентом, еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить сохранность экологической системы Антарктики", - сказала глава полярного департамента Форин-офиса.
По данным РИА Новости, во встрече в Москве примут участие представители и других стран-первоначальных подписантов договора об Антарктике. Кроме Москвы и Лондона договор в 1959 году подписали США, Франция, Япония, Австралия, Аргентина, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка, Норвегия и Бельгия.
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Форин-офисАнтарктидаВ мире
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