Экс-полпред в УрФО может войти в совет директоров структуры УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может войти в состав совета директоров одного из акционерных обществ научно-производственной корпорации (НПК) "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщает УВЗ в понедельник.
"В соответствии с решениями наблюдательного совета государственной корпорации "Ростех", АО "Концерн "Уралвагонзавод" определено головной организацией холдинговой компании, в состав которой включено АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Председателем совета директоров АО "Концерн "Уралвагонзавод" избран первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Артяков Владимир Владимирович, генеральным директором – Потапов Александр Валерьевич... В настоящее время имеется согласие Холманских Игоря Рюриковича о его избрании в состав совета директоров одного из акционерных обществ, входящих в состав холдинговой компании", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщали в "НПК "Уралвагонзавод", что Холманских покинул пост председателя совета директоров корпорации и вышел из состава совета директоров УВЗ.
Холманских до 2012 года работал на "Уралвагонзаводе" начальником танкосборочного цеха, после чего был назначен полпредом. Президент России Владимир Путин в июле 2018 года освободил Холманских от должности полпреда президента в УрФО. На этот пост был назначен экс-помощник Путина Николай Цуканов. После этого Холманских был назначен председателем совета директоров "Уралвагонзавода".
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