Экс-полпред в УрФО может войти в совет директоров структуры УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может войти в состав совета директоров одного из акционерных обществ научно-производственной корпорации (НПК) "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщает УВЗ в понедельник.

"В соответствии с решениями наблюдательного совета государственной корпорации "Ростех", АО "Концерн "Уралвагонзавод" определено головной организацией холдинговой компании, в состав которой включено АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Председателем совета директоров АО "Концерн "Уралвагонзавод" избран первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Артяков Владимир Владимирович, генеральным директором – Потапов Александр Валерьевич... В настоящее время имеется согласие Холманских Игоря Рюриковича о его избрании в состав совета директоров одного из акционерных обществ, входящих в состав холдинговой компании", - говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости сообщали в "НПК "Уралвагонзавод", что Холманских покинул пост председателя совета директоров корпорации и вышел из состава совета директоров УВЗ.