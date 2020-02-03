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Экс-полпред в УрФО может войти в совет директоров структуры УВЗ
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РИА Новости

Экс-полпред в УрФО может войти в совет директоров структуры УВЗ

09:10 03.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредставление полпреда президента РФ в УФО И.Холманских
Представление полпреда президента РФ в УФО И.Холманских
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Бывший полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может войти в состав совета директоров одного из акционерных обществ научно-производственной корпорации (НПК) "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщает УВЗ в понедельник.
"В соответствии с решениями наблюдательного совета государственной корпорации "Ростех", АО "Концерн "Уралвагонзавод" определено головной организацией холдинговой компании, в состав которой включено АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Председателем совета директоров АО "Концерн "Уралвагонзавод" избран первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Артяков Владимир Владимирович, генеральным директором – Потапов Александр Валерьевич... В настоящее время имеется согласие Холманских Игоря Рюриковича о его избрании в состав совета директоров одного из акционерных обществ, входящих в состав холдинговой компании", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщали в "НПК "Уралвагонзавод", что Холманских покинул пост председателя совета директоров корпорации и вышел из состава совета директоров УВЗ.
Холманских до 2012 года работал на "Уралвагонзаводе" начальником танкосборочного цеха, после чего был назначен полпредом. Президент России Владимир Путин в июле 2018 года освободил Холманских от должности полпреда президента в УрФО. На этот пост был назначен экс-помощник Путина Николай Цуканов. После этого Холманских был назначен председателем совета директоров "Уралвагонзавода".
Игорь Холманских. Архивное фото
27 июня 2018, 12:07
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Игорь ХолманскихУралвагонзаводУральский ФОЭкономика
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