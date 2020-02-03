Организатора трагической вечеринки в Новосибирске могут арестовать

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали.