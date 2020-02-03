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2020-02-03T09:02+0300
https://ria.ru/20200203/1564177760.html
Организатора трагической вечеринки в Новосибирске могут арестовать
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РИА Новости

Организатора трагической вечеринки в Новосибирске могут арестовать

09:02 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМесто обрушения кровли кафе в Новосибирске
Место обрушения кровли кафе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Место обрушения кровли кафе в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в понедельник рассмотрит вопрос о мере пресечения для организатора молодежной вечеринки в хозяйственном корпусе, пристройка к которому обрушилась на людей, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по Новосибирской области.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали.
Автомобиль следственного комитета РФ на месте обрушения кровли кафе в Новосибирске
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Мэр Новосибирска рассказал о здании, где рухнула крыша
"Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен сегодня в Советском районном суда Новосибирска", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Как сообщал СК, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие для молодежи.
Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеСледственный комитет РФМЧС РФАлександр БастрыкинНовосибирскПроисшествия
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