Организатора трагической вечеринки в Новосибирске могут арестовать

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в понедельник рассмотрит вопрос о мере пресечения для организатора молодежной вечеринки в хозяйственном корпусе, пристройка к которому обрушилась на людей, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по Новосибирской области.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали.
"Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен сегодня в Советском районном суда Новосибирска", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Как сообщал СК, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие для молодежи.
Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения.