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Южная Корея проверит на коронавирус всех граждан с похожими симптомами
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РИА Новости

Южная Корея проверит на коронавирус всех граждан с похожими симптомами

08:54 03.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 3 фев - РИА Новости. Южная Корея будет проверять на наличие коронавируса даже тех граждан с похожими симптомами, которые не ездили в Китай и не общались с ранее подтвержденными зараженными, сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Ким Ган Нип.
Ранее анализы на наличие коронавируса проводились для тех пациентов, которые в последнее время ездили в Китай или близко контактировали с уже зараженными людьми.
По последним данным, в Южной Корее подтвердили уже 15 случаев заражения коронавирусом. Проверку проходят еще около 70 человек, на учете находятся 678 человек, которые вступали в контакт с зараженными. Все, кто заразился внутри Южной Кореи, близко контактировали с подтвержденными заболевшими, однако министерство здравоохранения решило усилить меры из соображений предосторожности.
"Даже если пациент не был в Китае, врач в специальном медпункте может признать его потенциальным зараженным и провести в этом случае анализ", - заявил на брифинге замминистра здравоохранения Ким Ган Нип.
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Для людей, посетивших Китай, теперь достаточно будет легкого кашля, чтобы получить направление на анализ, тогда как ранее нужен был диагноз "пневмония".
Новые меры введут, как только наборы для теста на коронавирус станут доступными. По словам замминистра, сейчас идет получение разрешения на применение нового реагента. После этого врачи в 532 специальных медпунктах смогут проверять всех людей с жалобами на симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом. Отдельные медпункты организованы для того, чтобы пациенты с подозрениями на заражение не пересекались с другими людьми в обычных больницах.
До недавнего времени проверка одного человека занимала 1-2 дня и требовала двух этапов анализов и проводилась в специальных лабораториях. Но позже стал применяться более быстрый метод проверки на наличие нового вируса "Real Time RT-PCR", который позволяет получить результаты в течение шести часов и не требует повторной проверки.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
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