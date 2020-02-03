Во Вьетнаме зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что последней на данный момент заболела 29-летняя женщина, которая недавно вернулась во Вьетнам из Уханя, очага распространения коронавируса. На самолете из китайского города летело восемь вьетнамских работников компании, базирующейся в Японии. Их отправили в Ухань для прохождения обучения. По итогам поездки у троих из них был обнаружен вирус, медики поместили их в карантин. Женщина находилась рядом с инфицированными, поэтому могла с большой долей вероятности заразиться от них. Впоследствии медики поместили в карантин и ее, состояние здоровья женщины стабильно.