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Во Вьетнаме зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

Во Вьетнаме зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом

08:41 03.02.2020 (обновлено: 09:10 03.02.2020)
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Восемь случаев заболевания пневмонией нового вида, вызванной коронавирусом, зафиксировано во Вьетнаме, передает издание VnExpress со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что последней на данный момент заболела 29-летняя женщина, которая недавно вернулась во Вьетнам из Уханя, очага распространения коронавируса. На самолете из китайского города летело восемь вьетнамских работников компании, базирующейся в Японии. Их отправили в Ухань для прохождения обучения. По итогам поездки у троих из них был обнаружен вирус, медики поместили их в карантин. Женщина находилась рядом с инфицированными, поэтому могла с большой долей вероятности заразиться от них. Впоследствии медики поместили в карантин и ее, состояние здоровья женщины стабильно.
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Седьмой случая заболевания власти подтвердили в воскресенье. Заболел 73-летний американец вьетнамского происхождения, который прибыл в страну транзитом через Ухань.
В субботу во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаВьетнамВ мире
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