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2020-02-03T08:39+0300
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Цены на продовольственные товары в Китае остаются стабильными
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РИА Новости

Цены на продовольственные товары в Китае остаются стабильными

08:39 03.02.2020
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Власти Китая на фоне распространения нового типа коронавируса и новогодних каникул смогли благодаря целому комплексу регулирующих мер поддержать стабильность цен на продовольственные товары, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян.
"По состоянию на 2 февраля розничные цены на свинину, говядину, баранину и куриные яйца в супермаркетах и на рынках 36 крупных и средних городов Китая упали на 0,3%, 0,6%, 0,8% и 1,3% по сравнению с максимальными значениями предыдущего периода, средняя цена на 15 видов овощей упала на 6,2%", - сообщил Лянь Вэйлян.
Он добавил, что на некоторые продукты, к примеру, куриное мясо, цены несколько выросли, но колебания несущественны.
Лянь Вэйлян также сообщил, что после закрытия Уханя и еще нескольких городов в провинции Хубэй, цены в этом регионе значительно подскочили, однако были предприняты оперативные меры по контролю цен и обеспечению регулярных поставок, поэтому цены выровнялись и даже упали.
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Чиновник сообщил, что снабжение продовольствием по всей стране обеспечено на необходимом уровне, так как производства зерновых в Китае в последние годы было стабильным, в связи с чем страна обладает необходимыми запасами, производство говядины, баранины и яиц также увеличилось, а производство свинины постепенно восстанавливается.
"Краткосрочная проблема с поставками продовольствия в некоторых регионах в основном была связана со сложностями в сфере логистики во время осуществления строгих мер по предотвращению распространения заболевания. В ряде регионов свежие овощи не удалось вовремя доставить до конечного потребителя, но мы этот вопрос целенаправленно решаем", – подчеркнул он.
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