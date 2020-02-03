Цены на продовольственные товары в Китае остаются стабильными

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Власти Власти Китая на фоне распространения нового типа коронавируса и новогодних каникул смогли благодаря целому комплексу регулирующих мер поддержать стабильность цен на продовольственные товары, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян.

"По состоянию на 2 февраля розничные цены на свинину, говядину, баранину и куриные яйца в супермаркетах и на рынках 36 крупных и средних городов Китая упали на 0,3%, 0,6%, 0,8% и 1,3% по сравнению с максимальными значениями предыдущего периода, средняя цена на 15 видов овощей упала на 6,2%", - сообщил Лянь Вэйлян.

Он добавил, что на некоторые продукты, к примеру, куриное мясо, цены несколько выросли, но колебания несущественны.

Лянь Вэйлян также сообщил, что после закрытия Уханя и еще нескольких городов в провинции Хубэй, цены в этом регионе значительно подскочили, однако были предприняты оперативные меры по контролю цен и обеспечению регулярных поставок, поэтому цены выровнялись и даже упали.

Чиновник сообщил, что снабжение продовольствием по всей стране обеспечено на необходимом уровне, так как производства зерновых в Китае в последние годы было стабильным, в связи с чем страна обладает необходимыми запасами, производство говядины, баранины и яиц также увеличилось, а производство свинины постепенно восстанавливается.