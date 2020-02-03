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2020-02-03T08:37+0300
https://ria.ru/20200203/1564177104.html
В Китае производят 20 миллионов защитных масок в день
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РИА Новости

В Китае производят 20 миллионов защитных масок в день

08:37 03.02.2020
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Распространение нового типа коронавируса в Китае вынудило многие предприятия раньше времени вернуться с новогодних каникул, несмотря на то, что производственные мощности восстановить полностью пока не удалось, суточный объем производства защитных масок уже достиг 20 миллионов штук, заявил на пресс-конференции в понедельник главный инженер министерства промышленности и информатизации Китая Тянь Юйлун.
"Если говорить о проблеме недостатка товаров в провинции Хубэй, то в целом ситуация уже значительно улучшилась, в настоящее время наблюдается состояние "напряженного баланса", - сказал Тянь Юйлун.
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Он сообщил, что по состоянию на полночь 2 февраля, благодаря скоординированным усилиям местных производителей, в Хубэй было направлено 154,5 тысячи комплектов медицинской защитной одежды, уже доставлено 131,2 тысячи, защитных масок №95 отправлено 133,6 тысячи штук, из них 130 тысяч уже доставлены.
"Если говорить о ежедневном объеме производства защитных масок, то в нашей стране он уже превысил 20 миллионов штук, что же касается производства масок №95 и хирургических масок, то, исходя из общей ситуации, все еще необходимо некоторое время для восстановления производственных мощностей", - сообщил он.
По его словам, поставки диагностических реагентов для выявления заболевания в медучреждения по всей стране также улучшились, к настоящему моменту больницы их закупают уже напрямую у производителей, исходя из своих потребностей.
"Суточный объем производства в нашей стране уже достиг 773 тысячи доз", - сообщил он.
Тянь Юйлун отметил, что в целом удалось удовлетворить спрос, так как по состоянию на полночь 2 февраля зарегистрировано 21 558 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, еще почти 152,7 тысячи человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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Распространение нового коронавирусаХубэйПекинКитайВ мире
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