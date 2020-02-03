В Китае производят 20 миллионов защитных масок в день

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Распространение нового типа коронавируса в Распространение нового типа коронавируса в Китае вынудило многие предприятия раньше времени вернуться с новогодних каникул, несмотря на то, что производственные мощности восстановить полностью пока не удалось, суточный объем производства защитных масок уже достиг 20 миллионов штук, заявил на пресс-конференции в понедельник главный инженер министерства промышленности и информатизации Китая Тянь Юйлун.

"Если говорить о проблеме недостатка товаров в провинции Хубэй, то в целом ситуация уже значительно улучшилась, в настоящее время наблюдается состояние "напряженного баланса", - сказал Тянь Юйлун.

Он сообщил, что по состоянию на полночь 2 февраля, благодаря скоординированным усилиям местных производителей, в Хубэй было направлено 154,5 тысячи комплектов медицинской защитной одежды, уже доставлено 131,2 тысячи, защитных масок №95 отправлено 133,6 тысячи штук, из них 130 тысяч уже доставлены.

"Если говорить о ежедневном объеме производства защитных масок, то в нашей стране он уже превысил 20 миллионов штук, что же касается производства масок №95 и хирургических масок, то, исходя из общей ситуации, все еще необходимо некоторое время для восстановления производственных мощностей", - сообщил он.

По его словам, поставки диагностических реагентов для выявления заболевания в медучреждения по всей стране также улучшились, к настоящему моменту больницы их закупают уже напрямую у производителей, исходя из своих потребностей.

"Суточный объем производства в нашей стране уже достиг 773 тысячи доз", - сообщил он.