Исторический музей в Москве 9 февраля можно будет посетить бесплатно

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи и гости столицы 9 февраля, в воскресенье, смогут бесплатно посетить Москвичи и гости столицы 9 февраля, в воскресенье, смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей в честь его 148-летия, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"Вход на основную экспозицию Государственного исторического музея 9 февраля будет бесплатным в честь его 148-летия. В этот день москвичи и гости столицы смогут посетить главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса - Музей Отечественной войны 1812 года, не приобретая билет", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в музее на Красной площади гости увидят деревянную лодку - ровесницу египетских пирамид (III тысячелетие до нашей эры), выточенную Петром I золотую чарку (небольшой сосуд для крепких напитков), единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный Rolls-Royce Владимира Ленина, перчатки Екатерины II, одеяние царя Алексея Михайловича и другие экспонаты.

Кроме того, в залах Музея Отечественной войны 1812 года посетителям покажут саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова, серебряный ковчег благодарственной грамоты Александра I московскому дворянству, наградные медали участников войны и многое другое.

"В честь дня рождения музейного комплекса мы подготовили для гостей праздничную программу. Она включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. В этом году программа будет посвящена XIX веку", - приводится в сообщении информация пресс-службы музея.

В пресс-службе также рассказали, что участники экскурсий узнают, какими были светские развлечения того времени. А на мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.