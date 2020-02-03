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Культура
2020-02-03T08:31+0300
https://ria.ru/20200203/1564176945.html
Исторический музей в Москве 9 февраля можно будет посетить бесплатно
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РИА Новости

Исторический музей в Москве 9 февраля можно будет посетить бесплатно

08:31 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМанежна площадь в Москве
Манежна площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Манежна площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи и гости столицы 9 февраля, в воскресенье, смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей в честь его 148-летия, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Вход на основную экспозицию Государственного исторического музея 9 февраля будет бесплатным в честь его 148-летия. В этот день москвичи и гости столицы смогут посетить главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса - Музей Отечественной войны 1812 года, не приобретая билет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в музее на Красной площади гости увидят деревянную лодку - ровесницу египетских пирамид (III тысячелетие до нашей эры), выточенную Петром I золотую чарку (небольшой сосуд для крепких напитков), единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный Rolls-Royce Владимира Ленина, перчатки Екатерины II, одеяние царя Алексея Михайловича и другие экспонаты.
Кроме того, в залах Музея Отечественной войны 1812 года посетителям покажут саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова, серебряный ковчег благодарственной грамоты Александра I московскому дворянству, наградные медали участников войны и многое другое.
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"В честь дня рождения музейного комплекса мы подготовили для гостей праздничную программу. Она включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. В этом году программа будет посвящена XIX веку", - приводится в сообщении информация пресс-службы музея.
В пресс-службе также рассказали, что участники экскурсий узнают, какими были светские развлечения того времени. А на мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.
Также на мастер-классах посетителей научат изготавливать популярные в XIX веке игрушки - лоскутные куклы или расписные деревянные фигурки. Некоторые мастер-классы будут платными. Ознакомиться подробнее можно будет на сайте музея.
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КультураИсторический музейМосква
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