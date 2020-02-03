"Ираэро" доставит в Харбин 49 граждан Китая и заберет трех россиян

Запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратно вступил в действие с 1 февраля 2020 года в связи с эпидемией, вызванной новым коронавирусом. Вывоз россиян из Китая будет осуществляться чартерными рейсами.