"Ираэро" доставит в Харбин 49 граждан Китая и заберет трех россиян

"Поскольку регулярные рейсы авиакомпании в Китай до неопределенного времени отменены из-за коронавируса, 49 граждан КНР, купивших билеты, решено вывезти в Харбин чартером. Вылет из Иркутска - в понедельник в 18.20 (13.20 мск). Обратно борт заберет семью из трех человек, это граждане России", - сказал собеседник агентства.
Запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратно вступил в действие с 1 февраля 2020 года в связи с эпидемией, вызванной новым коронавирусом. Вывоз россиян из Китая будет осуществляться чартерными рейсами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.