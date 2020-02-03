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https://ria.ru/20200203/1564176919.html
"Ираэро" доставит в Харбин 49 граждан Китая и заберет трех россиян
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РИА Новости

"Ираэро" доставит в Харбин 49 граждан Китая и заберет трех россиян

08:31 03.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе
ИРКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Ираэро" в понедельник отправит чартерным рейсом из Иркутска в Харбин 49 граждан Китая, обратно этим рейсом прибудут трое граждан России, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
"Поскольку регулярные рейсы авиакомпании в Китай до неопределенного времени отменены из-за коронавируса, 49 граждан КНР, купивших билеты, решено вывезти в Харбин чартером. Вылет из Иркутска - в понедельник в 18.20 (13.20 мск). Обратно борт заберет семью из трех человек, это граждане России", - сказал собеседник агентства.
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Запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратно вступил в действие с 1 февраля 2020 года в связи с эпидемией, вызванной новым коронавирусом. Вывоз россиян из Китая будет осуществляться чартерными рейсами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.
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