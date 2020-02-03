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В Москве создадут перечень компаний, решающих социальные проблемы
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РИА Новости

В Москве создадут перечень компаний, решающих социальные проблемы

08:20 03.02.2020
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Артем Житенев
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Перечень компаний, которые будут заниматься решением социальных проблем москвичей, создадут в столице, сообщается на сайте мэра и правительства города.
Добавляется, что законом предусмотрено четыре категории социальных предприятий. Это компании, которые трудоустраивают социально уязвимые слои населения, реализуют производимые ими товары, работы и услуги, производят товары и предоставляют услуги для социально незащищенных граждан, а также осуществляют деятельность, направленную на достижение социально значимых целей.
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"Перечень социальных предприятий прежде всего важен городу для понимания роли бизнес-сообщества в решении социальных проблем граждан и стоящих перед социальными предприятиями задач и, главное, для разработки отдельных востребованных мер государственной поддержки, способствующих развитию предпринимательства в данной сфере", - приводятся в сообщении слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
Отмечается, что рассматривать заявки на получение статуса социального предприятия будет специальная комиссия. Первый этап приема заявок в упрощенной форме пройдет с 1 февраля по 1 марта. Второй этап продлится с 1 марта по 1 мая.
Кроме того, чтобы попасть в реестр, компании должны отвечать нескольким критериям. Так, предприятия первой категории должны иметь в штате как минимум 50% сотрудников, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а предприятия остальных категорий - долю доходов от социальной деятельности по итогам предыдущего года не менее 50%.
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