В Москве создадут перечень компаний, решающих социальные проблемы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Перечень компаний, которые будут заниматься решением социальных проблем москвичей, создадут в столице, сообщается Перечень компаний, которые будут заниматься решением социальных проблем москвичей, создадут в столице, сообщается на сайте мэра и правительства города

Добавляется, что законом предусмотрено четыре категории социальных предприятий. Это компании, которые трудоустраивают социально уязвимые слои населения, реализуют производимые ими товары, работы и услуги, производят товары и предоставляют услуги для социально незащищенных граждан, а также осуществляют деятельность, направленную на достижение социально значимых целей.

"Перечень социальных предприятий прежде всего важен городу для понимания роли бизнес-сообщества в решении социальных проблем граждан и стоящих перед социальными предприятиями задач и, главное, для разработки отдельных востребованных мер государственной поддержки, способствующих развитию предпринимательства в данной сфере", - приводятся в сообщении слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Отмечается, что рассматривать заявки на получение статуса социального предприятия будет специальная комиссия. Первый этап приема заявок в упрощенной форме пройдет с 1 февраля по 1 марта. Второй этап продлится с 1 марта по 1 мая.