В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек

В воскресенье были официально объявлены результаты первой в Таиланде попытки лечения коронавируса лекарствами от вирусного гриппа и ВИЧ: врачам инфекционного отделения государственной больницы Ратчавитхи в Бангкоке удалось вылечить ими пациентку, которая была госпитализирована с тяжелой пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Воспаление удалось погасить за 48 часов, а через несколько дней после начала лечения анализ пациентки на наличие в организме коронавируса поменял знак с положительного на отрицательный, говорится в бюллетене департамента общественных связей.