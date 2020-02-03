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В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
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РИА Новости

В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек

08:16 03.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань. Архивное фото
БАНГКОК, 3 янв – РИА Новости. Восемь из 19 инфицированных новым коронавирусом, лечившихся в таиландских больницах, выздоровели и вернулись домой, остальные продолжают лечение, говорится в бюллетене департамента общественных связей при премьер-министре Таиланда, который опубликован на сайте ведомства.
Среди выздоровевших – восемь граждан КНР, которые приехали в Таиланд в качестве туристов в конце декабря – середине января, и одна гражданка Таиланда, вернувшаяся из туристической поездки в Ухань перед Новым годом. Из 11 человек, остающихся в больницах - 10 туристов из Китая и один таиландский водитель такси, подвозивший в больницу китайского туриста - одного из 9 выздоровевших.
В воскресенье были официально объявлены результаты первой в Таиланде попытки лечения коронавируса лекарствами от вирусного гриппа и ВИЧ: врачам инфекционного отделения государственной больницы Ратчавитхи в Бангкоке удалось вылечить ими пациентку, которая была госпитализирована с тяжелой пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Воспаление удалось погасить за 48 часов, а через несколько дней после начала лечения анализ пациентки на наличие в организме коронавируса поменял знак с положительного на отрицательный, говорится в бюллетене департамента общественных связей.
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Распространение нового коронавирусаКитайТаиландВ мире
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