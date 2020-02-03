В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

"В 12.00 (8.00 мск) аэропорт "Томск" возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов", - сообщил представитель авиаузла.

В свою очередь, представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил РИА Новости, что самолет убрали с полосы. Соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролирует томский транспортный прокурор. Людям предоставлялось питание.

По данным прокуратуры, начиная с 6.00 (2.00 мск), из томского аэропорта должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находились в здании аэровокзала. Прилетающие в Томск самолеты направлялись в новосибирский аэропорт "Толмачево".