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В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом
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РИА Новости

В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

08:13 03.02.2020 (обновлено: 08:22 03.02.2020)
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© РИА Новости / Яков АндреевСамолет садится в аэропорту "Томск"
Самолет садится в аэропорту Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет садится в аэропорту "Томск". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Томский аэропорт восстановил работу после инцидента при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании "Руслайн", у которого частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в 5.46 (1.46 мск) при совершении посадки в международном аэропорту Томск (Богашёво) у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси. На борту самолета находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, которые не пострадали. Работа аэропорта была приостановлена из-за нахождения самолета на взлетно-посадочной полосе.
Самолет Bombardier авиакомпании Руслайн, у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси. 3 февраля 2020
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У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
"В 12.00 (8.00 мск) аэропорт "Томск" возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт открыт и готов к приему и отправке воздушных судов", - сообщил представитель авиаузла.
В свою очередь, представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил РИА Новости, что самолет убрали с полосы. Соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролирует томский транспортный прокурор. Людям предоставлялось питание.
По данным прокуратуры, начиная с 6.00 (2.00 мск), из томского аэропорта должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находились в здании аэровокзала. Прилетающие в Томск самолеты направлялись в новосибирский аэропорт "Толмачево".
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Толмачево (аэропорт)РусЛайнНовосибирскТомскПроисшествия
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