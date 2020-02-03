Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T08:06+0300
https://ria.ru/20200203/1564176368.html
Гражданам Китая, обучающимся в Кемерово, продлили каникулы
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

Гражданам Китая, обучающимся в Кемерово, продлили каникулы

08:06 03.02.2020
358
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Гражданам Китая, обучающимся в Кемеровском госуниверситете по программам магистратуры и аспирантуры, уехавшим на родину на китайский Новый год, продлили каникулы до 2 марта, сообщила РИА Новости начальник отдела международных коммуникаций КемГУ Наталья Якимова.
"У нас два магистранта и одна аспирантка. Они все уехали как раз на китайский Новый год к семье на праздники. Мы предупредили (их - ред.), чтобы они к нам не приезжали до дальнейших указаний. Пока министерством (образования и науки РФ – ред.) направлено указание до 2 марта продлить им срок пребывания за пределами (РФ – ред.) и, по необходимости, организовать обучение в дистанционном режиме", – сказала Якимова.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Вчера, 22:14
У китайского студента в Ростове-на-Дону коронавирус не подтвердили
"Они у нас на выпускных курсах, поэтому у них очных занятий нет, они занимаются сейчас написанием своих выпускных работ и, конечно, преподаватели легко их могут дистанционно консультировать. Их права никак не ущемляются. Все очень удачно складывается, они никакие занятия не пропускают", – уточнила начальник отдела.
Якимова добавила, что также в Кемеровском университете на подготовительных курсах по изучению русского языка обучаются два гражданина Китая, но их учебный график таков, что они не выезжали на каникулы в КНР.
В свою очередь в пресс-службе Кузбасского государственного технического университета РИА Новости сообщили, что два студента бакалавриата, обучавшихся в Китае, вернулись в Кемерово до начала эпидемии. Потому что у них закончился курс обучения. Также в Кемерово вернулись на каникулы магистранты Шаньдунского университета, выпускники КузГТУ. Их каникулы в связи с коронавирусом тоже продлены.
Китайские туристы в аэропорту Владивостока
1 февраля, 16:19
В тюменском вузе продлят каникулы студентам из КНР из-за коронавируса
200000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКемеровский государственный университетКемеровоКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Пять творческих вузов России смогут создавать собственные стандарты
Ученики во время единого государственного экзамена
Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
Конституция Российской Федерации
В ЕР оценили идею закрепить в Конституции основы молодежной политики
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
МИД Китая прокомментировал меры ряда стран по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Лента новостейМолния