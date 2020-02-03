Гражданам Китая, обучающимся в Кемерово, продлили каникулы

КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Гражданам Китая, обучающимся в Гражданам Китая, обучающимся в Кемеровском госуниверситете по программам магистратуры и аспирантуры, уехавшим на родину на китайский Новый год, продлили каникулы до 2 марта, сообщила РИА Новости начальник отдела международных коммуникаций КемГУ Наталья Якимова.

"У нас два магистранта и одна аспирантка. Они все уехали как раз на китайский Новый год к семье на праздники. Мы предупредили (их - ред.), чтобы они к нам не приезжали до дальнейших указаний. Пока министерством (образования и науки РФ – ред.) направлено указание до 2 марта продлить им срок пребывания за пределами (РФ – ред.) и, по необходимости, организовать обучение в дистанционном режиме", – сказала Якимова.

"Они у нас на выпускных курсах, поэтому у них очных занятий нет, они занимаются сейчас написанием своих выпускных работ и, конечно, преподаватели легко их могут дистанционно консультировать. Их права никак не ущемляются. Все очень удачно складывается, они никакие занятия не пропускают", – уточнила начальник отдела.

Якимова добавила, что также в Кемеровском университете на подготовительных курсах по изучению русского языка обучаются два гражданина Китая, но их учебный график таков, что они не выезжали на каникулы в КНР.