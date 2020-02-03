В Москве в понедельник ожидаются облачная погода и снег

"Нас ожидает облачная погода, кратковременные осадки в виде снега. Максимальная температура днем ноль - плюс 2 градуса, к вечеру начнет понижаться до минусовых значений. По области плюс 3 - минус 2", - сказал он.

Метеоролог также отметил, что в столице ожидается западный и северо-западный порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 725 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы ниже нормы.