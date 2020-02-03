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В посольстве уточнили число россиян, готовых уехать из провинции Хубэй
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РИА Новости

В посольстве уточнили число россиян, готовых уехать из провинции Хубэй

07:57 03.02.2020 (обновлено: 09:11 03.02.2020)
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Свыше 130 россиян готовы уехать из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса, при этом из них 85 человек находятся в Ухане, рассказал пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Егоров сообщил, что посольству удалось связаться с 202 россиянами в Китае, 130 человек были готовы покинуть охваченный вспышкой инфекции регион КНР.
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"Число наших граждан, выразивших к настоящему моменту готовность покинуть провинцию Хубей в рамках намеченной эвакуации, составляет 133 человека, из них 85 человек находятся в городе Ухань", - сказал он.
Пресс-атташе добавил, что все граждане согласились пройти 14-дневный карантин после возвращения в Россию.
Егоров также сообщил, что россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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