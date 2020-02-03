Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

"Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Предварительный диагноз заболевших – ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех госпитализированных повышенная температура. Это выяснилось при осмотре сотрудниками Роспотребнадзора пассажиров самолета, прибывшего из КНР в аэропорт Иркутска. Гражданам Китая и всем, кто с ними контактировал, будут проведены диагностические исследования на наличие коронавируса.