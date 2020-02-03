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Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
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РИА Новости

Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

07:54 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Предварительный диагноз заболевших – ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у всех госпитализированных повышенная температура. Это выяснилось при осмотре сотрудниками Роспотребнадзора пассажиров самолета, прибывшего из КНР в аэропорт Иркутска. Гражданам Китая и всем, кто с ними контактировал, будут проведены диагностические исследования на наличие коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайИркутскПроисшествия
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