Минэкологии КНР распорядилось уделять внимание дезинфекции сточных вод

Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Министерство экологии Министерство экологии Китая выпустило распоряжение о необходимости уделять большое внимание надзору за сточными водами медучреждений и городскими сточными водами, проводить их регулярную очистку и дезинфекцию на фоне распространения в стране и мире коронавируса нового типа, следует из заявления ведомства.

"Следует уделять пристальное внимание надзору за сточными водами медучреждений и городскими сточными водами, это является важной частью усилий по профилактике и борьбе с распространением заболевания", - говорится в сообщении ведомства.

Медучреждения в районах, где выявлены случаи заражения, должны строго следовать государственным стандартам по очистке и сбросу сточных вод в период эпидемии, если же у медучреждения нет возможности в полной мере выполнять предписанные указания, тогда им необходимо построить временные резервуары для очистки. Сброс сточных вод, не прошедших дезинфекцию, строго запрещен.

Что касается городских очистительных станций, то им в первую очередь необходимо усилить меры по дезинфекции и стерилизации, а также надзор за их реализацией, особенно в районах, где выявлено заболевание.

Особое внимание также требуется уделить сточным водам в сельской местности, в частности предотвращать попадание сточных вод медучреждений в ирригационные каналы, и предотвращению загрязнения источников питьевой воды.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.