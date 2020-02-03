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Минэкологии КНР распорядилось уделять внимание дезинфекции сточных вод
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РИА Новости

Минэкологии КНР распорядилось уделять внимание дезинфекции сточных вод

07:34 03.02.2020
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© REUTERS / StringerПолицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Министерство экологии Китая выпустило распоряжение о необходимости уделять большое внимание надзору за сточными водами медучреждений и городскими сточными водами, проводить их регулярную очистку и дезинфекцию на фоне распространения в стране и мире коронавируса нового типа, следует из заявления ведомства.
"Следует уделять пристальное внимание надзору за сточными водами медучреждений и городскими сточными водами, это является важной частью усилий по профилактике и борьбе с распространением заболевания", - говорится в сообщении ведомства.
Медучреждения в районах, где выявлены случаи заражения, должны строго следовать государственным стандартам по очистке и сбросу сточных вод в период эпидемии, если же у медучреждения нет возможности в полной мере выполнять предписанные указания, тогда им необходимо построить временные резервуары для очистки. Сброс сточных вод, не прошедших дезинфекцию, строго запрещен.
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Что касается городских очистительных станций, то им в первую очередь необходимо усилить меры по дезинфекции и стерилизации, а также надзор за их реализацией, особенно в районах, где выявлено заболевание.
Особое внимание также требуется уделить сточным водам в сельской местности, в частности предотвращать попадание сточных вод медучреждений в ирригационные каналы, и предотвращению загрязнения источников питьевой воды.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены более 17,2 тысячи. Еще около 150 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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