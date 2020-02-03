На вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла

"В понедельник в течение часа с 13.00 до 14.00 (с 5.00 до 6.00 мск) произошло два выброса пепла на вулкане Эбеко на Парамушире. Высота столба достигала 3 километров над уровнем моря. Шлейф распространился на 5 километров в юго-восточном направлении от вулкана", - рассказала собеседница агентства.