На вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев - РИА Новости. Два выброса пепла высотой до 3 километров зафиксировано в понедельник на курильском вулкане Эбеко, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"В понедельник в течение часа с 13.00 до 14.00 (с 5.00 до 6.00 мск) произошло два выброса пепла на вулкане Эбеко на Парамушире. Высота столба достигала 3 километров над уровнем моря. Шлейф распространился на 5 километров в юго-восточном направлении от вулкана", - рассказала собеседница агентства.
По информации Чибисовой, для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана.
Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.