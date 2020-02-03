Южная Корея отложит учения резервных войск из-за вспышки коронавируса

СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Южной Кореи из-за распространения коронавируса приняло решение отложить учения резервных войск, которые должны были пройти в начале марта.

"Министерство обороны приняло решение отложить в качестве меры предотвращения распространения нового коронавируса проведение запланированной на 2 марта мобилизационной подготовки и учений для резервистов в регионах и перенести их на период после 17 апреля", - сообщается в Twitter представителя министерства.

По данным агентства Рёнхап , в резервных войсках страны числятся 2,75 миллиона человек.

Также представитель минобороны Чхве Хён Су сообщила на брифинге в понедельник, что весь военный персонал, который побывал недавно в Китае, Гонконге и Макао, изолируется в военной части или у себя дома. На карантин отправляют также их близких или тех, кто входил в тесный контакт.

"По состоянию на понедельник число изолированного военного персонала составляет 800 человек. Из них 170 посетили соответствующие государства, а 630 являются членами семей и третьими лицами, входившими в контакт", - сообщила Чхве Хён Су.

Она также добавила, что министерство обороны уже направило около 200 человек персонала в помощь карантинным службам.

Для профилактики заражения вирусом похожие меры применяются и министерством образования. Всем учреждениям разосланы указания с рекомендациями не проводить массовые мероприятия. 2063 детских сада в провинции Кёнгидо закрылись на неделю. Учебные учреждения отменяют запланированные конференции, Национальное собрание Южной Кореи отменило ежегодные ознакомительные курсы для студентов.

По последним данным, в Южной Корее подтвердили уже 15 случаев заражения коронавирусом. Проверку проходят еще около 70 человек, на учете находятся 678 человек, которые вступали в контакт с зараженными.