В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция минздрава Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция минздрава КНДР своевременно принимает все возможные меры, чтобы предотвратить попадание вируса на территорию КНДР, передало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР проверяет на наличие вируса всех, кто прибыл из-за границы с 13 января и ставит под наблюдение врачей. Сотрудники карантинного досмотра сразу выезжают в нужный регион и проводят строгий осмотр с помощью сканера температуры тела и других приборов.

"Работники карантинной службы, чтобы иметь возможность реагировать на даже самые мелкие ситуации в столице и регионах, сформировали комплекс ответных мер в сфере дезинфекции, эпидемиологии, опытов и постоянно поддерживают состояние готовности", - говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство отмечает, что КНДР обладает всем необходимым, чтобы определить наличие вируса, если появится человек с подозрением на заражение. Проводятся научные исследования и анализ вместе с соседними странами, специалистов отправляют в санитарные службы в портах и приграничных территориях, и уже распространили "десятки материалов".

Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция минздрава КНДР организовывает усиление гигиены и других мер, так как "профилактика является лучшей политикой в условиях, когда нет вакцин или лечебных препаратов" против нового коронавируса.

Ранее КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Власти КНДР закрыли границу с Китаем и приняли решение изолировать для медицинского обследования в течение одного месяца всех иностранцев, посетивших Китай, даже если они пребывают транзитом через другие страны. Пока в КНДР не подтвердили ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, железнодорожное сообщение с Китаем также приостановлено с 31 января. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.

Сотрудники иностранных дипмиссий, которые были недавно в Китае или проезжали через его территорию, изолируются на 15 суток. В течение февраля не будут проводиться любые мероприятия, протокольные визиты и беседы. Беседы по неотложным вопросам будут решать по телефону. Кроме того, персонал пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба" осмотрит всех сотрудников и гостей дипмиссий и представительств, которые прибыли в КНДР с 13 января 2020 года, в местах их проживания.

Медики будут регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работники, у которых заподозрят симптомы коронавируса, доставят в определенные места изоляции иностранцев. Изолированным на время меднаблюдения запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми.