Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T07:03+0300
https://ria.ru/20200203/1564175682.html
В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564098541_0:286:3072:2014_1036x0_80_0_0_cda29a38410dc05152d3a2942a8b4df5.jpg
РИА Новости

В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом

07:03 03.02.2020
2426
© REUTERS / VNA/Dinh HangВрачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
© REUTERS / VNA/Dinh Hang
Врачи в защитных костюмах в больнице
СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция минздрава КНДР своевременно принимает все возможные меры, чтобы предотвратить попадание вируса на территорию КНДР, передало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
КНДР проверяет на наличие вируса всех, кто прибыл из-за границы с 13 января и ставит под наблюдение врачей. Сотрудники карантинного досмотра сразу выезжают в нужный регион и проводят строгий осмотр с помощью сканера температуры тела и других приборов.
"Работники карантинной службы, чтобы иметь возможность реагировать на даже самые мелкие ситуации в столице и регионах, сформировали комплекс ответных мер в сфере дезинфекции, эпидемиологии, опытов и постоянно поддерживают состояние готовности", - говорится в сообщении ЦТАК.
Агентство отмечает, что КНДР обладает всем необходимым, чтобы определить наличие вируса, если появится человек с подозрением на заражение. Проводятся научные исследования и анализ вместе с соседними странами, специалистов отправляют в санитарные службы в портах и приграничных территориях, и уже распространили "десятки материалов".
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
06:58
Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая
Центральная санитарная и противоэпидемиологическая станция минздрава КНДР организовывает усиление гигиены и других мер, так как "профилактика является лучшей политикой в условиях, когда нет вакцин или лечебных препаратов" против нового коронавируса.
Ранее КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Власти КНДР закрыли границу с Китаем и приняли решение изолировать для медицинского обследования в течение одного месяца всех иностранцев, посетивших Китай, даже если они пребывают транзитом через другие страны. Пока в КНДР не подтвердили ни одного случая заражения новым коронавирусом.
Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, железнодорожное сообщение с Китаем также приостановлено с 31 января. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса.
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
06:40
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Сотрудники иностранных дипмиссий, которые были недавно в Китае или проезжали через его территорию, изолируются на 15 суток. В течение февраля не будут проводиться любые мероприятия, протокольные визиты и беседы. Беседы по неотложным вопросам будут решать по телефону. Кроме того, персонал пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба" осмотрит всех сотрудников и гостей дипмиссий и представительств, которые прибыли в КНДР с 13 января 2020 года, в местах их проживания.
Медики будут регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работники, у которых заподозрят симптомы коронавируса, доставят в определенные места изоляции иностранцев. Изолированным на время меднаблюдения запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми.
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавируса, Пхеньян направил Китаю финансовую помощь для борьбы с пневмонией. Также 1 февраля в Пекин выехал первый заместитель председателя международного отдела Трудовой партии Кореи Ким Сон Нам, который отвечает в партии за отношения с Китаем.
1000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКим Чен ЫнКитайКНДРВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Проводницы на перроне
Источник: пассажиров поезда из Пекина высадили на китайской границе
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Коронавирус 2019-nCoV
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Лента новостейМолния