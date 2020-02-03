Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вспышка нового Вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике Китая, в особенности на потреблении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйляна.

Ранее сообщалось, что первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом на более чем 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Лян Вэйлян также заявил, что влияние вспышки коронавируса на экономику будет краткосрочным, а Китай сможет минимизировать экономические последствия.

Телеканал CGTN также ссылается на заместителя главы ГКРР. Чиновник добавил, что Китай усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй - эпицентр распространения нового коронавируса.