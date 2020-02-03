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2020-02-03T06:45+0300
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Источник: пассажиров поезда из Пекина высадили на китайской границе
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РИА Новости

Источник: пассажиров поезда из Пекина высадили на китайской границе

06:45 03.02.2020
13040
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроводницы на перроне
Проводницы на перроне
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Проводницы на перроне
ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Китайские пограничники сняли всех пассажиров с поезда ПекинМосква, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса, сообщил РИА Новости источник в органах власти региона.
Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Ночью власти Забайкалья сообщили, что поезд Пекин - Москва прибыл в регион пустым.
"В поезде было 136 пассажиров. Китайская сторона пошла навстречу забайкальским властям и высадила пассажиров. Все они граждане Китая", - рассказал собеседник.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, пересечь российскую границу по-прежнему могут граждане Китая с видом на жительство в России, для них в Забайкалье подготовлены карантинные помещения.
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Распространение нового коронавирусаМоскваПекинКитайПроисшествия
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