Источник: пассажиров поезда из Пекина высадили на китайской границе

ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Китайские пограничники сняли всех пассажиров с поезда Пекин — Москва, чтобы снизить риск распространения нового коронавируса, сообщил РИА Новости источник в органах власти региона.
Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Ночью власти Забайкалья сообщили, что поезд Пекин - Москва прибыл в регион пустым.
"В поезде было 136 пассажиров. Китайская сторона пошла навстречу забайкальским властям и высадила пассажиров. Все они граждане Китая", - рассказал собеседник.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, пересечь российскую границу по-прежнему могут граждане Китая с видом на жительство в России, для них в Забайкалье подготовлены карантинные помещения.