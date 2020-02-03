Источник: пассажиров поезда из Пекина высадили на китайской границе

ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Китайские пограничники сняли всех пассажиров с поезда Китайские пограничники сняли всех пассажиров с поезда Пекин Москва , чтобы снизить риск распространения нового коронавируса , сообщил РИА Новости источник в органах власти региона.

Россия из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля полностью остановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Ночью власти Забайкалья сообщили, что поезд Пекин - Москва прибыл в регион пустым.

"В поезде было 136 пассажиров. Китайская сторона пошла навстречу забайкальским властям и высадила пассажиров. Все они граждане Китая", - рассказал собеседник.