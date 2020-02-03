Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.

Согласно последним данным государственного комитета по здравоохранению, по состоянию на полночь 2 февраля от болезни на территории Китая скончался 361 человек, за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек.

При этом, накануне первый смертельный случай заражения был зарегистрирован за пределами КНР – на Филиппинах, где скончался 44-летний житель Уханя.

Случаев летального исхода в Гонконге, Макао и на Тайване пока не зарегистрировано, число подтвержденных случаев заражения достигло 15, 8 и 10 соответственно. При этом, во время эпидемии SARS только в Гонконге скончались 299 человек, а на Тайване 37, в Макао жертв не было.