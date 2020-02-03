СМИ: слепой поляк вновь обрел зрение после ДТП

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова начал видеть, сообщает местный телеканал Polsat News

Януш Горай, как утверждается, ослеп 20 лет назад, когда в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет.

После ДТП его доставили в больницу, чтобы залечить перелом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.