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СМИ: слепой поляк вновь обрел зрение после ДТП
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РИА Новости

СМИ: слепой поляк вновь обрел зрение после ДТП

06:39 03.02.2020
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CC0 / Pexels / Очки
Очки
CC0 / Pexels /
Очки. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова начал видеть, сообщает местный телеканал Polsat News.
Януш Горай, как утверждается, ослеп 20 лет назад, когда в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет.
После ДТП его доставили в больницу, чтобы залечить перелом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.
Врачи не могут объяснить, каким образом произошло излечение, так как мужчина отказался принимать участие в исследованиях. Однако сам Горай склонен полагать, что зрение вернулось в результате двух ударов головой – сначала о капот автомобиля, а затем об асфальт.
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