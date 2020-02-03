РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

Сообщается, что ранее необходимое количество российских тест-систем для определения коронавируса нового типа было передано в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам-членам ЕАЭС и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передаёт странам партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что ожидается поставка средств лабораторной диагностики коронавируса в Киргизию и Таджикистан.

"Поставка тест-систем в страны евразийского региона осуществляется в рамках реализации Роспотребнадзором при поддержке правительства РФ мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней", - добавляется в ведомстве.

Отмечается, что сотрудничество в сфере противодействия эпидемиям, которое включает безвозмездную поставку современных средств диагностики и профилактики инфекций, вносит большой вклад в защиту здоровья населения на евразийском пространстве.