РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
Сообщается, что ранее необходимое количество российских тест-систем для определения коронавируса нового типа было передано в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам-членам ЕАЭС и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передаёт странам партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Подчеркивается, что ожидается поставка средств лабораторной диагностики коронавируса в Киргизию и Таджикистан.
"Поставка тест-систем в страны евразийского региона осуществляется в рамках реализации Роспотребнадзором при поддержке правительства РФ мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней", - добавляется в ведомстве.
Отмечается, что сотрудничество в сфере противодействия эпидемиям, которое включает безвозмездную поставку современных средств диагностики и профилактики инфекций, вносит большой вклад в защиту здоровья населения на евразийском пространстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.