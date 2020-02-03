У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

Самолет Bombardier авиакомпании "Руслайн", у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси. 3 февраля 2020

Самолет Bombardier авиакомпании "Руслайн", у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси. 3 февраля 2020

НОВОСИБИРСК, 3 фев — РИА Новости. У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании " У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании " Руслайн " при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее в томском аэропорту РИА Новости рассказали, что лайнер, выполнявший рейс из Екатеринбурга, сел с технической неисправностью, теперь его эвакуируют со взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали. Работа воздушной гавани приостановлена.

Начиная с 06:00 (02:00 мск) из Томска должны были отправиться семь рейсов. "В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", — сообщили в прокуратуре.