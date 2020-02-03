Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T11:50+0300
https://ria.ru/20200203/1564175456.html
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564184975_170:132:1024:612_1036x0_80_0_0_6e0227bde2bbee3e9380c840b46b7a0c.jpg
РИА Новости

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

06:18 03.02.2020 (обновлено: 11:50 03.02.2020)
32079
© Фото : страница Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России во ВКонтактеСамолет Bombardier авиакомпании "Руслайн", у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси. 3 февраля 2020
Самолет Bombardier авиакомпании Руслайн, у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси. 3 февраля 2020
© Фото : страница Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России во ВКонтакте
Самолет Bombardier авиакомпании "Руслайн", у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси. 3 февраля 2020
НОВОСИБИРСК, 3 фев — РИА Новости. У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее в томском аэропорту РИА Новости рассказали, что лайнер, выполнявший рейс из Екатеринбурга, сел с технической неисправностью, теперь его эвакуируют со взлетно-посадочной полосы.
© Фото : страница Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России во ВКонтактеСамолет Bombardier авиакомпании "Руслайн", у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси
Самолет Bombardier авиакомпании Руслайн, у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси
© Фото : страница Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России во ВКонтакте
Самолет Bombardier авиакомпании "Руслайн", у которого при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси
На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали. Работа воздушной гавани приостановлена.
Начиная с 06:00 (02:00 мск) из Томска должны были отправиться семь рейсов. "В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", — сообщили в прокуратуре.
Прибывающие в Томск самолеты пока направляют в новосибирский аэропорт Толмачево. Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах пассажиров.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 12:51
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
1939404612
Обсудить 6
РусЛайнТомскПроисшествия
Популярные комментарии
нужно уходить от использования иностранной техники, особенно Боинг..Своя есть. Необходимо развивать ускоренными темпами гражданское самолетостроение в России..наши самолеты ни сколько не хуже, если не лучше.
3 февраля, 07:06
ВЗВладимир Зяблицев
2700002
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Тилли Бьюкенен со своим мужем
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
Михаил Саакашвили
Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Сирийские военные в провинции Идлиб
Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных в Идлибе
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина
Самолет компании Air France
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
Лента новостейМолния