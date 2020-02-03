Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Детей, которых отец бросил в московском аэропорту "Шереметьево", устроили в школу и детский сад в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.
"Мальчиков устроили в школу и детский сад, бабушка вчера смотрела садик и группу, куда пойдёт младший. Также с ними общалась директор школы", - сказал собеседник.
"Старший мальчик приступит к занятиям с завтрашнего дня, младший уже сегодня пошёл в сад", - сообщил он.
Инцидент с детьми произошел 26 января: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с ними.
Следователями установлено, что ранее эта семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", а в отношении отца - дело по статье "истязание". В субботу детей привезли к бабушке.