Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Детей, которых отец бросил в московском аэропорту " Детей, которых отец бросил в московском аэропорту " Шереметьево ", устроили в школу и детский сад в Хабаровском крае , сообщил РИА Новости представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Мальчиков устроили в школу и детский сад, бабушка вчера смотрела садик и группу, куда пойдёт младший. Также с ними общалась директор школы", - сказал собеседник.

"Старший мальчик приступит к занятиям с завтрашнего дня, младший уже сегодня пошёл в сад", - сообщил он.

Инцидент с детьми произошел 26 января: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с ними.