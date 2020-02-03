У брошенных в Шереметьево детей появились временные опекуны

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Бабушка и дедушка детей, которых отец бросил в московском аэропорту " Бабушка и дедушка детей, которых отец бросил в московском аэропорту " Шереметьево ", оформили временную опеку над мальчиками, сообщил РИА Новости представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Им полагаются по закону выплаты", - добавил собеседник, уточнив, что для оформления постоянной опеки суд должен сначала лишить родителей прав на детей.

Власти Хабаровского края, по словам представителя администрации, выделят семье единовременную помощь. "Мы со стороны администрации также рассматриваем вопрос единовременной выплаты", - отметил он.

Собеседник агентства также сообщил, что старшего из братьев уже устроили в школу, а младший вновь пошел в детский сад. "Бабушка вчера смотрела садик и группу, куда пойдет младший. Также с ними общалась директор школы", - рассказал представитель администрации.

Двух мальчиков пяти и восьми лет обнаружили в Шереметьево 26 января. Взрослых с ними не было. Как выяснилось, детей оставил в аэропорту отец, прилетевший с ними из Хабаровска.

В рюкзаке у мальчиков нашлись их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать детей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.