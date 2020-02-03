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Самолет из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью
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РИА Новости

Самолет из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью

06:09 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "РусЛайн"
Самолет авиакомпании РусЛайн
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет авиакомпании "РусЛайн". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью, теперь его эвакуируют со взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в томском аэропорту.
В парке компании самолеты Bombardier.
"В 05.46 (01.46 мск) при посадке в аэропорту Томск рейса авиакомпании "Руслайн" РГ 823 по маршруту Екатеринбург - Томск у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно остановилось на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и багаж были доставлены в аэровокзал", - говорится в комментарии.
По данным аэропорта, на борту находились 32 пассажира и три члена экипажа, пострадавших среди них нет.
По данным онлайн-табло аэропорта, прибытие и вылет всех самолетов из томского аэропорта задерживается.
"До окончания эвакуации воздушного судна со взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Службы аэропорта занимаются эвакуацией самолета со взлетно-посадочной полосы. Авиакомпания направила резервное воздушное судно", - говорится в сообщении.
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ТомскЕкатеринбургПроисшествия
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