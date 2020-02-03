Самолет из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью

НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании " Пассажирский самолет авиакомпании " Руслайн " из Екатеринбурга сел в Томске с неисправностью, теперь его эвакуируют со взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в томском аэропорту.

В парке компании самолеты Bombardier.

"В 05.46 (01.46 мск) при посадке в аэропорту Томск рейса авиакомпании "Руслайн" РГ 823 по маршруту Екатеринбург - Томск у воздушного судна возникла техническая неисправность. Воздушное судно остановилось на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и багаж были доставлены в аэровокзал", - говорится в комментарии.

По данным аэропорта, на борту находились 32 пассажира и три члена экипажа, пострадавших среди них нет.

По данным онлайн-табло аэропорта, прибытие и вылет всех самолетов из томского аэропорта задерживается.