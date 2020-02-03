Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Одну школу эвакуировали во Владивостоке из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Эвакуирована одна школа - номер 10", - сказал собеседник.
Ранее по аналогичной причине эвакуировали все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.