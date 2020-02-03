Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в округе Сан-Бенито в американском штате Калифорния, вирус передался от человека к человеку, сообщается в заявлении минздрава округа.
По данным телеканала ABC7, общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США. Последний подтвержденный случай был зафиксирован в округе Санта Клара в Калифорнии.
"Два случая заражения новым коронавирусом (2019-n-CoV) были подтверждены в округе Сан-Бенито. Подтвержденные случаи связаны между собой; это муж и жена, им обоим по 57 лет. Муж недавно приехал из Уханя, Китай, а жена нет. Таким образом, произошла передача (вируса – ред.) от человека к человеку. Оба пациента не покидали свой дом после возвращения из Китая", - говорится в сообщении минздрава.
Также отмечается, что оба заразившихся не госпитализированы. Служба общественного здравоохранения округа проинструктировала их по поводу изоляции дома и "внимательно следит за их состоянием здоровья".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.