Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек

"Два случая заражения новым коронавирусом (2019-n-CoV) были подтверждены в округе Сан-Бенито. Подтвержденные случаи связаны между собой; это муж и жена, им обоим по 57 лет. Муж недавно приехал из Уханя, Китай, а жена нет. Таким образом, произошла передача (вируса – ред.) от человека к человеку. Оба пациента не покидали свой дом после возвращения из Китая", - говорится в сообщении минздрава.