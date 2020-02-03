Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

"Они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", — сказала Броннерт в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.