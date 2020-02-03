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2020-02-03T10:41+0300
https://ria.ru/20200203/1564175071.html
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
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РИА Новости

Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

05:09 03.02.2020 (обновлено: 10:41 03.02.2020)
11605
© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
Дебора Броннерт. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Местоположение экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не сообщается, заявила новый британский посол в Москве Дебора Броннерт.

"Они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", — сказала Броннерт в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам дипломата, британская сторона хочет, чтобы фигуранты "дела Скрипалей" предстали перед судом — а пока этого не произойдет, расследование будет продолжаться. Посол также заверила, что улики по этому делу тщательно изучат, а судебный процесс "будет проведен должным образом".
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Британская сторона не представила никаких документов о расследовании и не допустила контактов Скрипаля со СМИ.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
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Обсудить 12
Дебора БроннертЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Скорее всего их уже нет от слова совсем
3 февраля, 05:13
AIAlex Ivanov
3800201
"Они живы....". Интересно, её спросили живы они или где они находятся. Ответ заставляет задуматься.
3 февраля, 07:02
Руслан Беставашвили
2410000
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