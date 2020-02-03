Поезд из Пекина приехал в Россию без пассажиров

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поезд Пекин — Москва пересек российско-китайскую границу без пассажиров, сообщается в понедельник на официальном портале Забайкальского края.
Находящихся в приехавшем из Китая поезде железнодорожников осматривают медики.
Ранее РЖД из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостановили движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.