Поезд из Пекина приехал в Россию без пассажиров

Ранее РЖД из-за ситуации с коронавирусом с 3 февраля приостановили движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.