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Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
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РИА Новости

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

04:52 03.02.2020 (обновлено: 09:10 03.02.2020)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрафик цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса.
Перерыв длился с 23 января, за это время число зараженных выросло в 30 раз, а скончавшихся — в 20.
Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09:37 (4:37 мск) упал на 8,07% — до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component — на 8,54%, до 9769,91 пункта.
При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% — до 26428,05 пункта.
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В Государственном комитете по развитию и реформам Китая признали, что вспышка эпидемии негативно сказывается на национальной экономике. В то же время в ведомстве выразили уверенность, что ее влияние будет краткосрочным и Пекин сможет минимизировать последствия.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайЭкономика
Популярные комментарии
Это и было целью этого информационного безумия, тогда как несколько тысяч заболевших - это вообще ничто при общем количестве населения Китая в 1.5 млрд человек. В США с октября прошлого года от гриппа умерло более 8 тысяч человек, а общее количество заболевших 15 миллионов. И смех, и грех.
3 февраля, 05:08
ИЯИбрагим Яблоков
8000218
Кто-то специально раскачивает лодку под названием МИРОВАЯ экономика. Кому это выгодно, А????
3 февраля, 05:21
Полковник Васин
5011106
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