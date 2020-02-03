Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018

© AP Photo / Mark Schiefelbein График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018

ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса

Перерыв длился с 23 января, за это время число зараженных выросло в 30 раз, а скончавшихся — в 20.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09:37 (4:37 мск) упал на 8,07% — до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component — на 8,54%, до 9769,91 пункта.

При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% — до 26428,05 пункта.

В Государственном комитете по развитию и реформам Китая признали, что вспышка эпидемии негативно сказывается на национальной экономике. В то же время в ведомстве выразили уверенность, что ее влияние будет краткосрочным и Пекин сможет минимизировать последствия.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.