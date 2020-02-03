Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса.
Перерыв длился с 23 января, за это время число зараженных выросло в 30 раз, а скончавшихся — в 20.
Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09:37 (4:37 мск) упал на 8,07% — до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component — на 8,54%, до 9769,91 пункта.
При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% — до 26428,05 пункта.
В Государственном комитете по развитию и реформам Китая признали, что вспышка эпидемии негативно сказывается на национальной экономике. В то же время в ведомстве выразили уверенность, что ее влияние будет краткосрочным и Пекин сможет минимизировать последствия.
Коронавирус 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика