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Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию
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РИА Новости

Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию

04:24 03.02.2020 (обновлено: 11:59 03.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковГраждане КНР во время прохождения пограничного контроля
Граждане КНР во время прохождения пограничного контроля
© РИА Новости / Виталий Аньков
Граждане КНР во время прохождения пограничного контроля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.

"Как установлено в судебном заседании, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан КНР сформировали преступную группу. <…> В результате <…> действий фигурантов на территорию России незаконно въехало свыше одной тысячи иностранных граждан в целях осуществления незаконной трудовой деятельности", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, фигуранты с июля 2015 года по октябрь 2018 года готовили документы, дающие иностранцам право получать визы для въезда в Российскую Федерацию.
"Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств <…> приговорил двоих фигурантов к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 150 тысяч рублей, третьего — к одному году лишению свободы условно с испытательным сроком один год", — отмечает прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил.
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