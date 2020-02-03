Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию

"Как установлено в судебном заседании, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан КНР сформировали преступную группу. <…> В результате <…> действий фигурантов на территорию России незаконно въехало свыше одной тысячи иностранных граждан в целях осуществления незаконной трудовой деятельности", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, фигуранты с июля 2015 года по октябрь 2018 года готовили документы, дающие иностранцам право получать визы для въезда в Российскую Федерацию.

"Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств <…> приговорил двоих фигурантов к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 150 тысяч рублей, третьего — к одному году лишению свободы условно с испытательным сроком один год", — отмечает прокуратура.