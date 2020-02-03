Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, за пределами Китая достигло 148, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.
Газета South China Morning Post в свою очередь уточняет, что в Азии вне Китая зафиксированы 95 случаев заражения, в Европе 23, в Северной Америке -13 и в Австралии – 12. Ранее стало известно о первом погибшем вне Китая - на Филиппинах.
В китайском Гонконге заразились 15 человек, в Макао – восемь, на Тайване - десять. В материковом Китае число зараженных выросло до 17.205 человек, жертв выросло до 361, вылечились 475 человек.