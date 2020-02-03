В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ

ТОКИО, 3 фев - РИА Новости. Новое извержение вулкана Синдакэ с выбросом пепла на высоту семи тысяч метров и сходом потока высокотемпературных газов, пепла и гравия на 900 метров от кратера произошло на юге Новое извержение вулкана Синдакэ с выбросом пепла на высоту семи тысяч метров и сходом потока высокотемпературных газов, пепла и гравия на 900 метров от кратера произошло на юге Японии , сообщило в понедельник главное метеорологическое агентство Японии.

По его данным, камни от извержения вулкана Синдакэ, расположенного на острове Кутиноэрабудзима, разлетались на расстояние 600 метров от кратера.

Сообщений об ущербе и пострадавших не поступало, в настоящее время вулкан "успокоился", судя по прямой трансляции, которую ведет с острова телеканал NHK

Вместе с тем главное метеорологическое агентство призвало не подходить к кратеру ближе чем на два километра из-за угрозы выбросов камней и пирокластических потоков при новых извержениях.

Это уже не первое извержение действующего вулкана Синдакэ - в последний раз выброс дыма был зафиксирован в январе, а до этого - в ноябре прошлого года. В районе вулкана тогда был поднят уровень опасности до третьего.

Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Третий уровень предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.