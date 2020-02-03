В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ

ЕРЕВАН/МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Армении возбудили новое уголовное дело по факту воспрепятствования сотрудником министерства обороны работе адвоката, представляющего интересы российской оружейной компании ORSIS в республике, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России попросил главу армянского военного ведомства Давида Тонояна разобраться в данной ситуации, оценив решение в адрес ORSIS как "немотивированное". По факту срыва тендера было возбуждено первое уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из "черного списка".

Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, новое уголовное дело возбуждено Специальной следственной службой (ССС) Армении по факту присвоения высокопоставленным представителем минобороны республики ценного подарка и по факту воспрепятствования должностным лицом того же министерства деятельности адвоката, представляющего интересы ORSIS в стране.

По словам собеседника, основаниями для возбуждения нового уголовного дела стали полученные ССС материалы, согласно которым после того, как в главном военном следственном управлении СК Армении возбудили первое уголовное дело в связи с сорванным тендером, помощник одного из заместителей министра обороны Армении попытался уговорить юриста ORSIS отказаться от жалоб, поданных в правоохранительные органы.

Кроме того, в начале 2019 года в знак укрепления сотрудничества армянская "дочка" российской компании - ORSIS Arms - подарила армянскому минобороны ружье, которое, однако, не было передано на баланс военного ведомства, а было присвоено и зарегистрировано на имя замминистра обороны, сообщил источник.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян подтвердила РИА Новости факт возбуждения нового дела по заявлению ORSIS, не уточнив деталей.