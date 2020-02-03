В аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок

"В аптечных сетях Читы за неделю продано до трехгодичного запаса медицинских масок. При этом поступают сведения о возможных спекулянтах – гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок. Аптечные сети города прорабатывают вопрос о внеочередной закупке масок в Иркутске и Хабаровске", - говорится в сообщении.