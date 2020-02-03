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В аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок
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РИА Новости

В аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок

04:03 03.02.2020 (обновлено: 07:29 03.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки продает медицинские маски
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Ранее стало известно, что в России выявлены два первых случая коронавируса - один в Забайкальском крае и один Тюменской области у граждан Китая.
"В аптечных сетях Читы за неделю продано до трехгодичного запаса медицинских масок. При этом поступают сведения о возможных спекулянтах – гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок. Аптечные сети города прорабатывают вопрос о внеочередной закупке масок в Иркутске и Хабаровске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что появившаяся ранее в некоторых СМИ информация о завышенных ценах на медицинские маски в ходе проверки не подтвердилась. Также власти Забайкалья опровергли данные СМИ о срочной переоценке в аптеках Читы лекарств и средств индивидуальной защиты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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