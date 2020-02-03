Пять эвакуированных из Китая граждан Чехии доставили в Прагу

ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Пятеро граждан Чехии , которые вместе с эвакуированными из Китая представителями других стран в воскресенье были доставлены французским самолетом в Европу, в ночь на понедельник на самолете Як-40 республиканского минобороны вернулись в Прагу, сообщил журналистам представитель пражской гигиенической станции Збынек Боублик.

"Пятеро граждан Чехии, находившихся в эпицентре заболевания коронавирусом в Китае, в ночь на понедельник вернулись домой. Сначала вместе с 250 гражданами примерно из 30 европейских стран они прибыли на один из военных аэродромов на юге Франции, затем были перевезены в Брюссель, а оттуда их забрал и доставил домой самолет Як-40 чешского минобороны, при этом на палубе с ними находился медик", - сказал Боублик.

В Праге вернувшиеся из КНР пятеро чешских граждан, по словам Боублика, будут размещены в специализированной больнице Na Bulovce, где они пройдут обследование, а затем 14-дневный карантин. Доступ к ним будут иметь только представители персонала больницы в спецодежде.

Вместе с чехами в Прагу по тому же маршруту были доставлены два гражданина Словакии. Сейчас они направляются на двух санитарных автомашинах в свою страну. Как ранее рассказал журналистам премьер Петер Пеллегрини, оба вернувшиеся из КНР словака пройдут обследование в инфекционном отделении больницы в городе Банска-Бистрица, а затем там же им предстоит 14-дневный карантин.