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Пять эвакуированных из Китая граждан Чехии доставили в Прагу
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РИА Новости

Пять эвакуированных из Китая граждан Чехии доставили в Прагу

03:57 03.02.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 3 фев – РИА Новости. Пятеро граждан Чехии, которые вместе с эвакуированными из Китая представителями других стран в воскресенье были доставлены французским самолетом в Европу, в ночь на понедельник на самолете Як-40 республиканского минобороны вернулись в Прагу, сообщил журналистам представитель пражской гигиенической станции Збынек Боублик.
"Пятеро граждан Чехии, находившихся в эпицентре заболевания коронавирусом в Китае, в ночь на понедельник вернулись домой. Сначала вместе с 250 гражданами примерно из 30 европейских стран они прибыли на один из военных аэродромов на юге Франции, затем были перевезены в Брюссель, а оттуда их забрал и доставил домой самолет Як-40 чешского минобороны, при этом на палубе с ними находился медик", - сказал Боублик.
В Праге вернувшиеся из КНР пятеро чешских граждан, по словам Боублика, будут размещены в специализированной больнице Na Bulovce, где они пройдут обследование, а затем 14-дневный карантин. Доступ к ним будут иметь только представители персонала больницы в спецодежде.
Вместе с чехами в Прагу по тому же маршруту были доставлены два гражданина Словакии. Сейчас они направляются на двух санитарных автомашинах в свою страну. Как ранее рассказал журналистам премьер Петер Пеллегрини, оба вернувшиеся из КНР словака пройдут обследование в инфекционном отделении больницы в городе Банска-Бистрица, а затем там же им предстоит 14-дневный карантин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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