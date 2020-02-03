В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали все школы

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Все школы Хабаровска эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минированиях", сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"В три школы поступили сообщения, но так как в них не было информации о конкретных учебных заведениях, решено эвакуировать все школы", - сказал собеседник.
Он уточнил, что эвакуация уже завершена.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.