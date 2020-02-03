Зеленодольский завод построит для ВМФ три противодиверсионных катера

Головной катер проекта 21980 был заложен на Зеленодольском заводе в 2008 году. На сегодняшний день предприятие уже сдало госзаказчику девять "Грачат", которые несут службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии. Десятый такой катер, который будет строиться на Зеленодольском заводе, заложили в апреле 2019 года. Еще несколько катеров были построены на Восточной Верфи во Владивостоке и Судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске.