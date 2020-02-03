Зеленодольский завод построит для ВМФ три противодиверсионных катера

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три катера спецназначения проекта 21980 "Грачонок", сообщил РИА Новости представитель завода.
"В декабре 2019 года заключен госконтракт на продолжение строительства катеров проекта 21980 в количестве трех единиц", - сказал собеседник агентства.
Головной катер проекта 21980 был заложен на Зеленодольском заводе в 2008 году. На сегодняшний день предприятие уже сдало госзаказчику девять "Грачат", которые несут службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии. Десятый такой катер, который будет строиться на Зеленодольском заводе, заложили в апреле 2019 года. Еще несколько катеров были построены на Восточной Верфи во Владивостоке и Судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске.
Катера специального назначения проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз. Они обладают водоизмещением в 138 тонн, наибольшая длина– 31 метр, ширина – 7,4 метра. Корабль способен развивать скорость 23 узла и совершать плавание на расстояние до 200 миль. Катера данного проекта оснащаются гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3. Также на борту средства обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар") и водолазное снаряжение.
21 июня 2019, 04:33Росгвардия рассказала о достоинствах противодиверсионных катеров "Грачонок"