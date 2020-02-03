В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены около 17,2 тысячи. Еще более 140 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России два первых случая коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области у граждан Китая.

Милонов в своих обращениях (копии есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что пока доподлинно неизвестно, как именно происходит заражение, какая методика лечения подходит для зараженных и как ведет себя вирус в "спящем режиме".

"Надо отметить, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности", - говорится в письме депутата.

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

"Более того, потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты! В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире", - пишет автор обращения.