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В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
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РИА Новости

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

03:13 03.02.2020 (обновлено: 04:50 03.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек, заражены около 17,2 тысячи. Еще более 140 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России два первых случая коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области у граждан Китая.
Милонов в своих обращениях (копии есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что пока доподлинно неизвестно, как именно происходит заражение, какая методика лечения подходит для зараженных и как ведет себя вирус в "спящем режиме".
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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"Надо отметить, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности", - говорится в письме депутата.
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
"Более того, потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты! В такой ситуации прошу Вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире", - пишет автор обращения.
В противном случае, считает депутат, есть риск превратить российскую почту в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.
Поезд Пекин - Улан-Батор - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
00:13
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
972217619385
Обсудить 42
Распространение нового коронавирусаВиталий МилоновДенис МантуровПочта РоссииКитайОбщество
Популярные комментарии
Совсем с разумом попрощались? Не живет короновирус на посылках. Не выживает. Говорили и писали уже много раз об этом. Видимо уровень образования некоторых депутатов не позваляет использовать науку как источник информации.
3 февраля, 03:54
DIDenis Inkognito
146501021
АЗК на всех ещё надень, главная опасность это милонов....
3 февраля, 03:29
иван иванов
88900014
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