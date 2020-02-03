НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тысяч рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз - на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты", - отметили они.

При этом доля и объем просроченных долгов в целом по стране за прошлый год снизились, указали аналитики. Так, по итогам года портфель "плохой" задолженности россиян перед банками немного уменьшился - до 740-750 миллиардов рублей против 757,5 миллиарда рублей годом ранее. Данный фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля "просрочки" по ссудам за 2019 год существенно сократилась - до 4-4,2% с 5%.

Однако уже в текущем году впервые за два года "плохие" долги могут показать положительную динамику, хотя темпы роста просроченной задолженности и будут лежать в рамках ожидаемых и не приведут к серьезным последствиям, уверены в НАПКА.

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует. "Если доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой свыше 40% будет расти, то, к сожалению, риск роста просроченной задолженности будет как никогда актуален", - заявил он, добавив, что в настоящее время ситуацию удерживает по-прежнему жесткая кредитная политика банков, что и позволяет сохранять розничный портфель на достаточно хорошем уровне по качеству.