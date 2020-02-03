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Производители "молочки" оценили эксперимент по маркировке товаров
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РИА Новости

Производители "молочки" оценили эксперимент по маркировке товаров

03:05 03.02.2020 (обновлено: 05:07 03.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУпаковка молочной продукции
Упаковка молочной продукции
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Упаковка молочной продукции. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Производители молочной продукции, которые участвуют в эксперименте по маркировке таких товаров, пока отрицательно оценивают ход пилотного проекта и говорят о неготовности компаний к маркировке, сообщили РИА Новости несколько представителей предприятий. По их словам, отрасли потребуется продление сроков эксперимента или даже отмена обязательной маркировки "молочки".
С 15 июля 2019 года в России начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной. В январе Минпромторг предложил продлить срок проведения эксперимента по маркировке ряда видов готовой молочной продукции до 31 мая 2020 года. На прошлой неделе в Минсельхозе состоялось совещание, на котором обсуждался ход пилотного проекта; в мероприятии приняли участие и представители бизнеса.
"На совещании обсуждались итоги эксперимента по маркировке, который изначально должен был завершиться в конце февраля. Общее мнение участников совещания следующее: к сожалению, результаты эксперимента пока не дают сделать вывод о готовности отрасли к маркировке. Трудности, с которыми предприятиям предстоит столкнуться, весьма значительные, и у нас нет понимания, как эти трудности преодолевать", - рассказал РИА Новости заместитель гендиректора молочного завода "Пискаревский" Георгий Житмарев.
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В свою очередь технический директор компании "Курское молоко" Константин Горин сообщил, что по итогам совещания было принято решение внести в протокол, что интеграторами пока не представлены действующие технические решения по внедрению системы маркировки.
"Представители заводов-участников эксперимента рассказали, что пока еще нет понимания, даже ориентировочно, о стоимости полного комплекта оборудования. Участники рынка будут просить перенести сроки эксперимента, или вообще отменить маркировку молочной продукции - пока есть очень много вопросов, на которые представители ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки - ред.) не дали ответов", - сказал Горин.
По словам третьего участника совещания, видение ситуации с маркировкой со стороны ЦРПТ "крайне отличается" от представлений бизнеса. "Тем, кому придется работать с этой системой, видят, что она полностью не готова, проведенного эксперимента недостаточно. На текущей стадии можно говорить о существенном росте затрат на производство и существенном замедлении бизнес-процессов на всех этапах, что скажется на объеме производства, на рентабельности и даже на объеме переработки собственного молока в стране", - отметил собеседник РИА Новости.
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Предприятия отмечают ряд проблем, связанных с маркировкой. Среди них - неизбежное изменение бизнес-процессов, проблемы с нанесением меток, а также рост издержек, масштаб которых оценить пока невозможно. "Только прямые затраты на код и его нанесение мы оцениваем суммарно в 3% от стоимости продукции", - сказал Житмарев.
"С другой стороны, оборудование, которое предлагается установить для реализации маркировки, на 99% импортное. Оно крайне дорогостоящее, а ведь людей нужно еще обучить работать с ним. Для глазированного сырка с отпускной ценой пять рублей рост себестоимости при маркировке составит 10%. Все это грозит ростом цен, это же снежный ком - логистика и оборудование, затраты ритейлеров", - согласен технический директор "Курского молока" Горин. Участники отрасли также указывают: система маркировки дублирует систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая уже зарекомендовала себя в борьбе с фальсифицированной продукцией.
По словам Житмарева, по итогам совещания было решено разработать "дорожную карту", которая будет учитывать изменение бизнес-процессов в связи с внедрением маркировки. Кроме того, состоятся и новые встречи для обсуждения хода эксперимента. "Было объявлено, что через месяц, то есть в конце февраля, планируется встреча в таком же составе - посмотрим, что изменилось за месяц, на какие вопросы найдены ответы, на какие - нет", - сказал он.
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молочные продуктыРоссияЭкономика
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