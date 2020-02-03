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Космонавтов продолжают опрашивать по делу о "дыре" в "Союзе" на МКС
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РИА Новости

Космонавтов продолжают опрашивать по делу о "дыре" в "Союзе" на МКС

03:03 03.02.2020
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© NASAКорабль "Союз МС-09"
Корабль Союз МС-09
© NASA
Корабль "Союз МС-09". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Расследование по делу о появлении отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" продолжается, космонавтов опрашивали еще несколько раз после их возвращения, сообщил РИА Новости космонавт Олег Артемьев.
Во время своей послеполетной пресс-конференции в конце декабря 2018 года он говорил, что следствие уже беседовало с космонавтами, но это был не допрос, а опрос, и "все еще впереди".
"Расследование идет… потихонечьку. Пока окончательного вердикта нет. Так что поживем – увидим", - сказал Артемьев, уточнив, что с ним следствие в последний раз общалось три-четыре месяца назад.
"Дырка" в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" была обнаружена 30 августа 2018 года. В тот же день ее удалось закрыть герметиком. В этот момент на станции находились шесть человек – российские космонавты Артемьев и Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Александр Герст и американцы Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.
Российские космонавты Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря 2018 года совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки с поверхности бытового отсека корабля и образцы герметика, чтобы установить его происхождение. Образцы, собранные космонавтами, вернул на Землю Прокопьев 20 декабря. Их передали следователям. Кроме того, в "Роскосмосе" сообщали, что поделились необходимой информацией с американскими коллегами.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал журналистам, что причина появления отверстия понятна, но раскрывать ее общественности не планируется.
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Хочу стать космонавтомСоюз МС-09Олег АртемьевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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